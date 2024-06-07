Магнитные бури сегодня, 7 июня — что грозит метеозависимым

Головная боль у мужчины. Фото: Pixabay

Магнитные бури в пятницу, 7 июня, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в спокойном состоянии, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 7 июня

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек С-класса, максимальной из которых была вспышка С9.53. Такие вспышки не представляют угрозы земной оболочке.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 7 июня

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышек М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 73.

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить течение этих явлений, если влияние произошло, или обеспечить организм неуязвимостью к таким угрозам от Солнца.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарственных средств;

пейте больше травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвёртый испытательный полет. Это самый тяжелый космический корабль в истории космонавтики.

В то же время китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать образцы почвы для их дальнейшего исследования.