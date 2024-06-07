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Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь 7 июня

7 июня 2024 04:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 7 июня — что грозит метеозависимым
Головная боль у мужчины. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в пятницу, 7 июня, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в спокойном состоянии, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 7 июня

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек С-класса, максимальной из которых была вспышка С9.53. Такие вспышки не представляют угрозы земной оболочке.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 7 июня

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышек М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 73.
магнитные бури 7 июня
Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить течение этих явлений, если влияние произошло, или обеспечить организм неуязвимостью к таким угрозам от Солнца.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:

  • снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
  • больше находитесь на свежем воздухе;
  • не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
  • подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
  • пейте больше травяного чая;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвёртый испытательный полет. Это самый тяжелый космический корабль в истории космонавтики.

В то же время китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать образцы почвы для их дальнейшего исследования.

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