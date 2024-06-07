Магнитные бури сегодня, 7 июня — что грозит метеозависимым

Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь 7 июня
Магнитные бури в пятницу, 7 июня, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в спокойном состоянии, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 7 июня
За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек С-класса, максимальной из которых была вспышка С9.53. Такие вспышки не представляют угрозы земной оболочке.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 7 июня
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышек М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 73.
Воздействие магнитных бурь на здоровье людей
Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить течение этих явлений, если влияние произошло, или обеспечить организм неуязвимостью к таким угрозам от Солнца.
Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:
- снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвёртый испытательный полет. Это самый тяжелый космический корабль в истории космонавтики.
В то же время китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать образцы почвы для их дальнейшего исследования.
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