Магнітні бурі в Україні сьогодні, 11 квітня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у дівчини. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 11 квітня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С1, які не впливають на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 11 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

кількість сонячних плям — 13.

Напад мігрені у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти себе від впливу магнітних бур

Магнітні бурі несуть негативний вплив на людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхню шкоду, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

не вживати жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

гуляти на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення;

уникати інтенсивних фізичних вправ, але не нехтувати легкими фізичними активностями чи прогулянками;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, замінивши їх водою, трав'яним чаєм та домашніми компотами;

приймати перед сном контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

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