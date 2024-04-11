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Безпечний період триватиме недовго — прогноз магнітних бур на 11 квітня

11 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 11 квітня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у дівчини. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 11 квітня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С1, які не впливають на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 11 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • кількість сонячних плям — 13.
Безпечний період триватиме недовго — прогноз магнітних бур на 11 квітня
Напад мігрені у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти себе від впливу магнітних бур

Магнітні бурі несуть негативний вплив на людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхню шкоду, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • не вживати жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • гуляти на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення;
  • уникати інтенсивних фізичних вправ, але не нехтувати легкими фізичними активностями чи прогулянками;
  • відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, замінивши їх водою, трав'яним чаєм та домашніми компотами;
  • приймати перед сном контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

Також ми писали про те, чим унікальне таке цікаве сонячне явище, та коли чекати на наступну "корону Сонця". 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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