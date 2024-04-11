Магнитные бури в Украине сегодня, 11 апреля — прогноз астросиноптиков

Головные боли у девушки. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 11 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера земного шара будет находиться в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 11 апреля

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С1, не влияющих на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 11 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

количество солнечных пятен — 13.

Приступ мигрени у мужчины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вреда рекомендуется принять следующие профилактические меры:

не употреблять жирное, жареное и острое, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

гулять на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение;

избегать интенсивных физических упражнений, но не пренебрегать легкими физическими активностями или прогулками;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, травяным чаем и домашними компотами;

принимать перед сном контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, недавно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.

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