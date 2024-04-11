Магнитные бури в Украине сегодня, 11 апреля — прогноз астросиноптиков

Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на 11 апреля
Магнитные бури 11 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера земного шара будет находиться в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 11 апреля
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С1, не влияющих на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой.
Солнечная активность на 11 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- количество солнечных пятен — 13.
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вреда рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- не употреблять жирное, жареное и острое, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
- гулять на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение;
- избегать интенсивных физических упражнений, но не пренебрегать легкими физическими активностями или прогулками;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, травяным чаем и домашними компотами;
- принимать перед сном контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, недавно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.
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