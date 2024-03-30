Прогноз магнітних бур на суботу, 30 березня — чого очікувати

Перепад мігрені у дівчини через вплив магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі в суботу, 30 березня, не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера перебуває в незначному перезбудженому стані, водночас протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 березня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів Х-класу, максимальним з яких був спалах Х1. Ці спалахи мають незначний вплив на людське здоров'я. Водночас очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 30 березня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 39.

Напад мігрені у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти організм від магнітних бур

Зазначимо, що для полегшення можливого негативного впливу магнітних бурь на власне самопочуття, закликаємо дотримуватися таких рекомендацій:

Зберігайте спокій та позитивний настрій;

Підтримуйте здоровий спосіб життя;

Частіше гуляйте на вулиці та дотримуйтесь збалансованої дієти;

Більше відпочивайте та контролюйте ваш сон;

Практикуйте медитацію або йогу;

Уникайте стресових ситуацій та розладів психіки.

Завдяки цьому можна зменшити негативний вплив таких космічних явищ на самопочуття та полегшити їхній перебіг, якщо магнітні бурі врешті-решт на вас вплинули.

Нагадаємо, у квітні станеться незвичайне сонячне затемнення, під час якого можна буде побачити плазмові корональні викиди та спалахи на Сонці.

Водночас дослідники Європейського космічного агентства завдяки місячній дослідницькій програмі Terra Novae знайшли на земному супутнику підземний світ, де можуть оселитися люди.