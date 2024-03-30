Прогноз магнитных бурь на субботу, 30 марта — чего ожидать

Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на 30 марта
Магнитные бури в субботу, 30 марта, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в незначительном перевозбужденном состоянии, в течение последних 24 часов солнечная активность была высокой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 30 марта
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек Х-класса, максимальной из которых была вспышка Х1. Эти вспышки оказывают незначительное влияние на человеческое здоровье. В то же время, ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 30 марта
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 39.
Как уберечь организм от магнитных бурь
Отметим, что для облегчения возможного негативного влияния магнитных бурь на собственное самочувствие призываем придерживаться следующих рекомендаций:
- Сохраняйте спокойствие и положительное настроение;
- Поддерживайте здоровый образ жизни;
- Чаще гуляйте на улице и соблюдайте сбалансированную диету;
- Больше отдыхайте и контролируйте ваш сон;
- Упражняйте медитацию или йогу;
- Избегайте стрессовых ситуаций и расстройств психики.
Благодаря этому можно снизить негативное влияние таких космических явлений на самочувствие и облегчить их течение, если магнитные бури в конце концов на вас повлияли.
Напомним, в апреле произойдет необычное солнечное затмение, во время которого можно увидеть плазменные корональные выбросы и вспышки на Солнце.
В то же время, исследователи Европейского космического агентства благодаря месячной исследовательской программе Terra Novae нашли на земном спутнике подземный мир, где могут поселиться люди.
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