Прогноз магнитных бурь на субботу, 30 марта — чего ожидать

Приступ мигрени у девушки из-за воздействия магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури в субботу, 30 марта, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в незначительном перевозбужденном состоянии, в течение последних 24 часов солнечная активность была высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 30 марта

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек Х-класса, максимальной из которых была вспышка Х1. Эти вспышки оказывают незначительное влияние на человеческое здоровье. В то же время, ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 30 марта

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 39.

Приступ мигрени у парня из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечь организм от магнитных бурь

Отметим, что для облегчения возможного негативного влияния магнитных бурь на собственное самочувствие призываем придерживаться следующих рекомендаций:

Сохраняйте спокойствие и положительное настроение;

Поддерживайте здоровый образ жизни;

Чаще гуляйте на улице и соблюдайте сбалансированную диету;

Больше отдыхайте и контролируйте ваш сон;

Упражняйте медитацию или йогу;

Избегайте стрессовых ситуаций и расстройств психики.

Благодаря этому можно снизить негативное влияние таких космических явлений на самочувствие и облегчить их течение, если магнитные бури в конце концов на вас повлияли.

Напомним, в апреле произойдет необычное солнечное затмение, во время которого можно увидеть плазменные корональные выбросы и вспышки на Солнце.

В то же время, исследователи Европейского космического агентства благодаря месячной исследовательской программе Terra Novae нашли на земном спутнике подземный мир, где могут поселиться люди.