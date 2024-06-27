Магнітні бурі сьогодні, 27 червня

Головний біль у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 27 червня не чинитимуть загрози здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 червня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність, ймовірно, буде помірною.

Сонячна активність на 27 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалахів М-класу — 55%;

Ймовірність спалахів Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 42.

Дівчина страждає на головний біль через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей. Ось декілька рекомендацій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

А також нещодавно компанія SpaceX запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважче космічне судно в історії космонавтики.