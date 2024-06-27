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Безпечний період триватиме недовго — проноз магнітних бур 27 червня

27 червня 2024 13:31
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Ілля Рябінін
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 27 червня
Головний біль у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Магнітні бурі 27 червня не чинитимуть загрози здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 червня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність, ймовірно, буде помірною.

Сонячна активність на 27 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалахів М-класу — 55%;
  • Ймовірність спалахів Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 42.
магнітні бурі 27 червня
Дівчина страждає на головний біль через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей. Ось декілька рекомендацій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

А також нещодавно компанія SpaceX запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважче космічне судно в історії космонавтики.

погода
космос
Сонце
здоров'я
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