Магнітні бурі сьогодні, 27 червня

Безпечний період триватиме недовго — проноз магнітних бур 27 червня
Магнітні бурі 27 червня не чинитимуть загрози здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 27 червня
За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність, ймовірно, буде помірною.
Сонячна активність на 27 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалахів М-класу — 55%;
- Ймовірність спалахів Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 42.
Як захиститися від магнітних бур
Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей. Ось декілька рекомендацій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, раніше в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
А також нещодавно компанія SpaceX запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважче космічне судно в історії космонавтики.
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