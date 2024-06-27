Магнитные бури сегодня, 27 июня

Головная боль у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 27 июня не будут представлять угрозы здоровью людей. Магнитосфера земного шара стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 27 июня

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.

Солнечная активность на 27 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышек М-класса — 55%;

Вероятность вспышек Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 42.

Девушка страдает головной болью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье людей. Вот несколько рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

А также недавно компания SpaceX запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самое тяжелое космическое судно в истории космонавтики.