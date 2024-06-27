Магнитные бури сегодня, 27 июня

Безопасный период продлиться недолго — прогноз магнитных бурь 27 июня
Магнитные бури 27 июня не будут представлять угрозы здоровью людей. Магнитосфера земного шара стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 27 июня
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.
Солнечная активность на 27 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышек М-класса — 55%;
- Вероятность вспышек Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 42.
Как защититься от магнитных бурь
Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье людей. Вот несколько рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.
А также недавно компания SpaceX запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самое тяжелое космическое судно в истории космонавтики.
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