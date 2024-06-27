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Безопасный период продлиться недолго — прогноз магнитных бурь 27 июня

27 июня 2024 13:31
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Илья Рябинин
редактор
Магнитные бури сегодня, 27 июня
Головная боль у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Магнитные бури 27 июня не будут представлять угрозы здоровью людей. Магнитосфера земного шара стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 27 июня

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.

Солнечная активность на 27 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышек М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышек Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 42.
магнитные бури 27 июня
Девушка страдает головной болью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье людей. Вот несколько рекомендаций:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

А также недавно компания SpaceX запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самое тяжелое космическое судно в истории космонавтики.

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