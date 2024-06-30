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Безпека для метеозалежних триватиме ненадовго — прогноз магнітних бур 30 червня

30 червня 2024 16:05
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Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 30 червня — прогноз від Meteoprog
Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі 30 червня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі знаходиться у спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 червня

За останню добу на Сонці сталися три спалахи С-класу. Такі спалахи фактично не впливають на Землю. Водночас сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність збереже свої низькі показники.

Сонячна активність на 30 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 48.
магнітні бурі 30 червня
Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

 

Як протидіяти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Негативний вплив магнітних бур несе в собі переважну загрозу появи інфаркту та інсульту. Протидія такому впливу полягає в тому, аби в дні, які передують сонячним вихорам не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь, а замінити великою кількістю води. Також рекомендуємо провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі. А для того, щоб зберегти сон здоровим, приймайте контрастний душ та раз на тиждень займайтеся спортом для здорового тонусу тіла.

Разом з ризиками інфаркту та інсульту, магнітні бурі несуть в собі наступні загрози:

  • пульсуючий головний біль та мігрень;
  • підвищення артеріального тиску;
  • проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;
  • загальна слабкість, безсоння та апатія;
  • дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;
  • загострення хронічних захворювань;
  • біль у м'язах та суглобах, чи у місцях старих переломів.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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