Магнітні бурі 30 червня — прогноз від Meteoprog

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 30 червня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі знаходиться у спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 червня

За останню добу на Сонці сталися три спалахи С-класу. Такі спалахи фактично не впливають на Землю. Водночас сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність збереже свої низькі показники.

Сонячна активність на 30 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 48.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як протидіяти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Негативний вплив магнітних бур несе в собі переважну загрозу появи інфаркту та інсульту. Протидія такому впливу полягає в тому, аби в дні, які передують сонячним вихорам не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь, а замінити великою кількістю води. Також рекомендуємо провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі. А для того, щоб зберегти сон здоровим, приймайте контрастний душ та раз на тиждень займайтеся спортом для здорового тонусу тіла.

Разом з ризиками інфаркту та інсульту, магнітні бурі несуть в собі наступні загрози:

пульсуючий головний біль та мігрень;

підвищення артеріального тиску;

проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;

загальна слабкість, безсоння та апатія;

дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;

загострення хронічних захворювань;

біль у м'язах та суглобах, чи у місцях старих переломів.

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