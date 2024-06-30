Магнітні бурі 30 червня — прогноз від Meteoprog

Безпека для метеозалежних триватиме ненадовго — прогноз магнітних бур 30 червня
Магнітні бурі 30 червня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Магнітосфера земної кулі знаходиться у спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 30 червня
За останню добу на Сонці сталися три спалахи С-класу. Такі спалахи фактично не впливають на Землю. Водночас сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність збереже свої низькі показники.
Сонячна активність на 30 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 48.
Як протидіяти впливу магнітних бур на здоров'я людини
Негативний вплив магнітних бур несе в собі переважну загрозу появи інфаркту та інсульту. Протидія такому впливу полягає в тому, аби в дні, які передують сонячним вихорам не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь, а замінити великою кількістю води. Також рекомендуємо провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі. А для того, щоб зберегти сон здоровим, приймайте контрастний душ та раз на тиждень займайтеся спортом для здорового тонусу тіла.
Разом з ризиками інфаркту та інсульту, магнітні бурі несуть в собі наступні загрози:
- пульсуючий головний біль та мігрень;
- підвищення артеріального тиску;
- проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;
- загальна слабкість, безсоння та апатія;
- дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;
- загострення хронічних захворювань;
- біль у м'язах та суглобах, чи у місцях старих переломів.
Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
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