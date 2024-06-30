Магнитные бури 30 июня — прогноз от Meteoprog

Безопасность для метеозависимых будет продолжаться ненадолго — прогноз магнитных бурь 30 июня
Магнитные бури 30 июня не будут угрожать здоровью людей. Магнитосфера земного шара находится в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 30 июня
За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю. В то же время, сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность сохранит свои низкие показатели.
Солнечная активность на 30 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 48.
Как бороться с воздействием магнитных бурь на здоровье человека
Негативное влияние магнитных бурь несет в себе преимущественную угрозу появления инфаркта и инсульта. Противодействие такому влиянию состоит в том, чтобы в дни, предшествующие солнечным вихрям не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь, а заменить большим количеством воды. Также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. А чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.
Вместе с рисками инфаркта и инсульта, магнитные бури несут в себе следующие угрозы:
- пульсирующая головная боль и мигрень;
- повышение АД;
- проблемы с желудком - отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
- общая слабость, бессонница и апатия;
- раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
- обострение хронических заболеваний;
- боли в мышцах и суставах или в местах старых переломов.
Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.
А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.
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