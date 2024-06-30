Магнитные бури 30 июня — прогноз от Meteoprog

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 30 июня не будут угрожать здоровью людей. Магнитосфера земного шара находится в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 30 июня

За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю. В то же время, сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность сохранит свои низкие показатели.

Солнечная активность на 30 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 48.

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как бороться с воздействием магнитных бурь на здоровье человека

Негативное влияние магнитных бурь несет в себе преимущественную угрозу появления инфаркта и инсульта. Противодействие такому влиянию состоит в том, чтобы в дни, предшествующие солнечным вихрям не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь, а заменить большим количеством воды. Также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. А чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.

Вместе с рисками инфаркта и инсульта, магнитные бури несут в себе следующие угрозы:

пульсирующая головная боль и мигрень;

повышение АД;

проблемы с желудком - отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;

общая слабость, бессонница и апатия;

раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах или в местах старых переломов.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.