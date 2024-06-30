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Безопасность для метеозависимых будет продолжаться ненадолго — прогноз магнитных бурь 30 июня

30 июня 2024 16:05
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Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 30 июня — прогноз от Meteoprog
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури 30 июня не будут угрожать здоровью людей. Магнитосфера земного шара находится в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 30 июня

За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю. В то же время, сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность сохранит свои низкие показатели.

Солнечная активность на 30 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 48.
магнитные бури 30 июня
Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

 

Как бороться с воздействием магнитных бурь на здоровье человека

Негативное влияние магнитных бурь несет в себе преимущественную угрозу появления инфаркта и инсульта. Противодействие такому влиянию состоит в том, чтобы в дни, предшествующие солнечным вихрям не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь, а заменить большим количеством воды. Также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. А чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.

Вместе с рисками инфаркта и инсульта, магнитные бури несут в себе следующие угрозы:

  • пульсирующая головная боль и мигрень;
  • повышение АД;
  • проблемы с желудком - отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
  • общая слабость, бессонница и апатия;
  • раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах и суставах или в местах старых переломов.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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