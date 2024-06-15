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Безпека триватиме недовго — прогноз магнітних бур 15 червня

15 червня 2024 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 15 червня — що загрожує метеозалежним
Дівчина страждає на сильну мігрень через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 15 червня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера земної кулі наразі стабілізована, а протягом останніх 24 годин сонячна активність помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 червня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів С-класу та один спалах класу М3,1. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спровокувавши радіоактивний вихор.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до активного, а сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність 15 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 49.
магнітні бурі 15 червня
Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольні поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.

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космічний вітер

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