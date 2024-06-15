Магнитные бури сегодня, 15 июня — что грозит метеозависимым

Безопасность будет продолжаться недолго — прогноз магнитных бурь 15 июня
Магнитные бури 15 июня не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера земного шара стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 15 июня
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек С-класса и одна вспышка класса М3,1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, спровоцировав радиоактивный вихрь.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до активного, а солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность 15 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 49.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.
В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.
Читайте Новини.LIVE!