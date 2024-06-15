Магнитные бури сегодня, 15 июня — что грозит метеозависимым

Девушка страдает сильной мигренью из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 15 июня не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера земного шара стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 15 июня

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек С-класса и одна вспышка класса М3,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, спровоцировав радиоактивный вихрь.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до активного, а солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность 15 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 49.

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.