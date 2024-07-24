Погода в Україні 25 липня — Діденко дала прогноз на четвер

Грози з блискавками. Фото: Радіо Свобода

В Україні у четвер, 25 липня, в деяких областях очікуються дощі і грози. Температура повітря в середньому коливатиметься в межах +20...+30 °C. Повернення аномально спекотної погоди очікується на вихідні.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 25 липня

В західних областях України очікуються дощі і ливи, буде прохолодно. Натомість на півночі обійдеться без опадів, лише на Житомирщині локальні грозові дощі. Вдень температура повітря коливатиметься від +24 до +28 °C.

На сході буде сухо і сонячно з температурою +27...+30 °C. У центральних областях без опадів, +26...+30 °C, на Вінниччині +23...+25 °C.

Найбільш спекотна погода традиційно буде у південній частині країни — +28+32 °C. На Одещині не обійдеться без грози.

Аномальна спека може повернутися в Україну на вихідних, проте вже з наступного тижня вона відступить.

Погода в Києві 25 липня

У Києві та області 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27 °C.

Погода від Наталії Діденко на 25 липня. Фото: скриншот

Нагадуємо, в Одесі спека призвела до масштабної ДТП, внаслідок якої постраждали 13 людей. Водієві рейсового автобуса раптового стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням.

Додамо, що нещодавно в нічному експресі "Запоріжжя-Ужгород" через задуху померла пасажирка. Жінка їхала у вагоні, в якому не було кондиціонера.