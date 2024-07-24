Погода в Украине 25 июля — Диденко дала прогноз на четверг.

Грозы с молниями. Фото: Радио Свобода

В Украине в четверг, 25 июля, в некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах +20...+30 °C. Возвращение аномально жаркой погоды ожидается на выходные.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 июля

В западных областях Украины ожидаются дожди и ливни, будет прохладно. На севере же обойдется без осадков, только на Житомирщине локальные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +24 до +28 °C.

На востоке будет сухо и солнечно с температурой +27...+30 °C. В центральных областях без осадков, +26...+30 °C, Винницкой области +23...+25 °C.

Самая жаркая погода традиционно будет в южной части страны — +28+32 °C. В Одесской области не обойдется без грозы.

Аномальная жара может вернуться в Украину в выходные, однако уже со следующей недели она отступит.

Погода в Киеве 25 июля

В Киеве и области 25 июля ожидается сухая погода с температурой около +27 °C.

Погода от Натальи Диденко на 25 июля. Фото: скриншот

Напоминаем, в Одессе жара привела к масштабному ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Водителю рейсового автобуса внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением.

Добавим, что недавно в ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" из-за удушья умерла пассажирка. Женщина ехала в вагоне, где не было кондиционера.