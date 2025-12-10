Погода на 11 грудня в Україні — де буде мокрий сніг

Будуть "погодні гойдалки" — прогноз від синоптиків на завтра
В Україні у четвер, 11 грудня, буде контрастна погода. Температура повітря у регіонах коливатиметься від 0 до +11 °C, а в деякі області прийдуть дощі з мокрим снігом.
Про це повідомив Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 грудня від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що завтра в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Так, вночі на північному заході країни, а вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях буде невеликий дощ, а на північному сході країни з мокрим снігом. Водночас на решті території без опадів.
Також падатиме тиск, а вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів. Українців закликали бути уважними та обережними на дорогі.
За прогнозом Укргідрометцентру, упродовж дня буде західний та південно-західний вітер з поривами 5-10 м/С. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...6 °C, в денні години підніметься до +4...+9 °C. Однак на сході та північному сході буде дещо прохолодніше, там протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть 0...+5 °C.
Попередження про небезпечні явища 11 грудня
Синоптики попередили, що 11 грудня вночі та вранці буде сильний туман, через який видимість зменшиться до 200-500 метрів.
Через це оголосили І рівень небезпечності та закликали бути обережними, оскільки погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Погода на 11 грудня від Наталки Діденко
Наталка Діденко прогнозує, що у четвер в Україні переважатиме порівняно тепла погода із температурою повітря +3...+8 °C, на сході та північному сході +1...+3 °C, а в західній частині +8...+11 °C. Водночас майже скрізь буде волога погода та переважно невеликий дощ.
Коли чекати похолодання в Україні
Водночас Наталка Діденко попередили про похолодання, яке надійде в Україну з 13 по 16 грудня. За її словами, тоді температура повітря поступово знизиться до -3...+2 °C вдень, а у нічні години до -1...-5 °C. Водночас сході країни стовпчики термометри показуватимуть -7 °C.
Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли температура повітря опуститься до -12 °C. Однак така холодна погода протримається не надто довго.
Також ми писали, що на Одещині клімат губить горностая. Білий колір хутра у розпал безсніжної зими робить тварину легкою здобиччю.
Читайте Новини.LIVE!