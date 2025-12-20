Магнітні бурі 20 грудня — до чого готуватися метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у суботу, 20 грудня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів за останню добу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 20 грудня

Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю, та один спалах класу В.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 20 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 12.

Як підготуватися до магнітних бур

Метеозалежні люди часто страждають від магнітних бур, але є поради, які допоможуть зменшити їхній вплив на організм:

слідкувати за прогнозами,

збалансовано харчуватися та займатися спортом,

контролювати сон, прокидатися та засинати в однаковий час,

уникати алкоголю, кави, стресів, куріння та конфліктів,

гуляти на свіжому повітрі,

вчасно та регулярно споживати ліки, якщо є хронічні захворювання.

Нагадаємо, світ очікує найдовше сонячне затемнення за останні сто років. Протягом майже шести з половиною хвилин день перетвориться на ніч.

Також дослідники з'ясували, що час на Марсі нестабільний. Марсіанські годинники в середньому відстають або випереджають земні на соті частки мілісекунди щодня.