Магнитные бури 20 декабря — к чему готовиться метеозависимым

Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня
Существенных магнитных бурь в субботу, 20 декабря, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек за последние сутки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 декабря
Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, и одна вспышка класса В.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 20 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 12.
Как подготовиться к магнитным бурям
Метеозависимые люди часто страдают от магнитных бурь, но есть советы, которые помогут уменьшить их влияние на организм:
- следить за прогнозами,
- сбалансировано питаться и заниматься спортом,
- контролировать сон, просыпаться и засыпать в одинаковое время,
- избегать алкоголя, кофе, стрессов, курения и конфликтов,
- гулять на свежем воздухе,
- вовремя и регулярно потреблять лекарства, если есть хронические заболевания.
Напомним, мир ожидает самое длинное солнечное затмение за последние сто лет. В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь.
Также исследователи выяснили, что время на Марсе нестабильно. Марсианские часы в среднем отстают или опережают земные на сотые доли миллисекунды ежедневно.
Читайте Новини.LIVE!