Магнитные бури 20 декабря — к чему готовиться метеозависимым

Существенных магнитных бурь в субботу, 20 декабря, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек за последние сутки.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 20 декабря

Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, и одна вспышка класса В.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 20 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 12.

Как подготовиться к магнитным бурям

Метеозависимые люди часто страдают от магнитных бурь, но есть советы, которые помогут уменьшить их влияние на организм:

следить за прогнозами,

сбалансировано питаться и заниматься спортом,

контролировать сон, просыпаться и засыпать в одинаковое время,

избегать алкоголя, кофе, стрессов, курения и конфликтов,

гулять на свежем воздухе,

вовремя и регулярно потреблять лекарства, если есть хронические заболевания.

Напомним, мир ожидает самое длинное солнечное затмение за последние сто лет. В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь.

Также исследователи выяснили, что время на Марсе нестабильно. Марсианские часы в среднем отстают или опережают земные на сотые доли миллисекунды ежедневно.