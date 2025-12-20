Видео
Україна
Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

20 декабря 2025 12:49
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 20 декабря — к чему готовиться метеозависимым
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь в субботу, 20 декабря, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек за последние сутки.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 20 декабря

Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, и одна вспышка класса В.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 20 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 12.
Магнітні бурі 20 грудня
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как подготовиться к магнитным бурям

Метеозависимые люди часто страдают от магнитных бурь, но есть советы, которые помогут уменьшить их влияние на организм:

  • следить за прогнозами,
  • сбалансировано питаться и заниматься спортом,
  • контролировать сон, просыпаться и засыпать в одинаковое время,
  • избегать алкоголя, кофе, стрессов, курения и конфликтов,
  • гулять на свежем воздухе,
  • вовремя и регулярно потреблять лекарства, если есть хронические заболевания.

Напомним, мир ожидает самое длинное солнечное затмение за последние сто лет. В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь.

Также исследователи выяснили, что время на Марсе нестабильно. Марсианские часы в среднем отстают или опережают земные на сотые доли миллисекунды ежедневно.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
13:20 Украина конвертировала и изъяла ВВП-варранты — Гетманцев

13:10 Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости

13:05 Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК

13:03 Зеленский почтил павших воинов с премьером Португалии

13:02 Украинцы в Польше — кому реально грозит депортация в 2026 году

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

12:49 Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

12:45 В Киеве хотят из школы построить садик — цены сильно завышены

12:33 РФ утром нанесли удар по порту на Одесчине — ситуация в регионе

12:22 Низкие потолки в хрущевках — почему так строили в СССР

12:22 На каком этапе строительство фортификаций — детали от Шмыгаля

