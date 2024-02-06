Погода в Україні у вівторок, 6 лютого — яким областям загрожують дощі зі снігом

Продавчиня сидить на вулиці під сильним снігопадом. Фото: apostrophe.ua

Погода в Україні 6 лютого здивує українців з одного боку дощами зі снігом та штормовим вітром, а з іншого — весняним теплом. Значних опадів не очікується в Закарпатській, Одеській та інших областях. Синоптики попереджають мешканців низки регіонів про пориви до 20 м/с, а в Карпатах і до 30 м/с. Температура повітря в окремих областях підскочить до позначки в +13 °C, а на півдні можливі й +17 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 лютого

Гідрометеорологічний центр прогнозує в Україні дощі, які подекуди, окрім південних областей, йтимуть з мокрим снігом. Значних опадів не очікується вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одеській області.

Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Однак в Україні також обіцяють пориви, що місцями сягатимуть до 25-30 м/с.

Температура повітря:

на заході, півдні, у Вінницькій області та Криму вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C, в Одеській до +17 °C;

на решті території вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C, у східних та північно-східних областях 0...+5 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 6 лютого вночі по території України, а вдень на заході та південному заході, які сягатимуть 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат можливі пориви до 25-30 м/с. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз небезпечних погодних явищ в Україні 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 6 лютого.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — радять синоптики.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, спостерігається підвищення рівнів води 5-8 лютого на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС та річках суббасейну Десни Київської, Чернігівської, та Сумської областей, а також на Верхньому Дніпрі (в межах країни). Оголошено I та II рівні небезпеки — жовтий та помаранчевий відповідно.

Про небезпеку підтоплень 6 лютого попереджають мешканців Львівської, Волинської та Рівненської областей. Йдеться про окремі річки суббасейну Західного Бугу, верхів'я Стира та річки суббасейну Прип'яті. Оголошено жовтий рівень.

Очікується вихід води на окремі ділянки заплави й на Закарпатті в Мукачеві з річок Боржава та Латориця. Теж I рівень загрози.

Прогноз підтоплень в Україні 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 лютого

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 6 лютого в Україні очікується дощ із мокрим снігом, а також тепло та рвучкий часом штормовий вітер. Менша ймовірність опадів вдень буде на сході, заході, в Одеській, Полтавській, Вінницькій областях та Криму.

Найтепліше буде в західних, південно-західних та південних областях до +8...+13 °C, а на півдні Одеської області — до +15 °C. Температура повітря в більшій частині країни очікується +3...+8 °C.

Більш прохолодно, повідомляє синоптикиня, буде в північно-східних та крайніх північних областях -1...+3 °C.

"У Києві у вівторок дощ, місцями з мокрим снігом (карта внизу). Західний вітер поривчастий. Вночі близько нуля, вдень +3 градуси", — прогнозує Діденко.

Циклон (синій колір) та антициклон (рожевий) над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що зима не припиняє дивувати українців різкими температурними перепадами. Так, синоптикам вдалося зафіксувати новий температурний рекорд у Києві, де температура повітря сягнула +4,6 °С, що випереджає досягнення минулого століття.

Також ми повідомляли, що в Києві в ніч проти 5 лютого пролунало два вибухи, про що писали соцмережі. Мешканці столиці припустили, що це грім.