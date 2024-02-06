Погода в Украине во вторник, 6 февраля — каким областям угрожают дожди со снегом

Продавщица сидит на улице под сильным снегопадом. Фото: apostrophe.ua

Погода в Украине 6 февраля удивит украинцев, с одной стороны, дождями со снегом и штормовым ветром, а с другой — весенним теплом. Значительных осадков не ожидается в Закарпатской, Одесской и других областях. Синоптики предупреждают жителей ряда регионов о порывах до 20 м/с, а в Карпатах и до 30 м/с. Температура воздуха в отдельных областях подскочит до отметки в +13 °C, а на юге возможны и +17 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 февраля

Гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине дожди, которые иногда, кроме южных областей, будут идти с мокрым снегом. Днем в Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области ожидается дождь.

Ветер западного направления со скоростью 7-12 м/с. Однако в Украине также обещают порывы, которые местами будут достигать 25-30 м/с.

Температура воздуха:

на западе, юге, Винницкой области и Крыму ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C, в Одесской до +17 °C;

на остальной территории ночью -2...+3 °C, днем +3...+8 °C, в восточных и северо-восточных областях 0...+5 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +4...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 6 февраля ночью по территории Украины, а днем на западе и юго-западе, достигающих 15-20 м/с. На высокогорье Карпат возможны порывы до 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз опасных погодных явлений в Украине 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре сообщают о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 6 февраля.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. ‼Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — советуют синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, наблюдается повышение уровней воды 5-8 февраля на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти в зоне ЧАЭС и реках суббассейна Десны Киевской, Черниговской и Сумской областей, а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлен I и II уровни опасности — желтый и оранжевый соответственно.

Об опасности подтоплений 6 февраля предупреждают жителей Львовской, Волынской и Ровенской областей. Речь идет об отдельных реках суббассейна Западного Буга, верховья Стира и реки суббассейна Припяти. Объявлен желтый уровень.

Ожидается выход воды на отдельные участки поймы и в Закарпатье в Мукачево из рек Боржава и Латорица. Тоже I уровень угрозы.

Прогноз подтоплений в Украине 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 февраля

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 6 февраля в Украине ожидается дождь с мокрым снегом, а также тепло и порывистый, временем штормовой ветер. Меньшая вероятность осадков днем будет на востоке, западе, в Одесской, Полтавской, Винницкой областях и Крыму.

Теплее всего будет в западных, юго-западных и южных областях до +8...+13 °C, а на юге Одесской области — до +15 °C. Температура воздуха в большей части страны ожидается +3...+8 °C.

Более прохладно, сообщает синоптик, будет в северо-восточных и крайних северных областях -1...+3 °C.

"В Киеве во вторник дождь, местами с мокрым снегом (карта внизу). Западный ветер порывистый. Ночью около нуля, днем +3 градуса", — прогнозирует Диденко.

Циклон (синий цвет) и антициклон (розовый) над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что зима не перестает удивлять украинцев резкими температурными перепадами. Так, синоптикам удалось зафиксировать новый температурный рекорд в Киеве, где температура воздуха достигла +4,6 °С, что опережает достижение прошлого века.

Также мы сообщали, что в Киеве в ночь на 5 февраля прогремели два взрыва, о чем писали соцсети. Жители столицы предположили, что это гром.