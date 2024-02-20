Магнітні бурі сьогодні 20 лютого — до чого приготуватися метеозалежним

Чи варто чекати магнітних бур 20 лютого — відомий точний прогноз
Магнітних бур станом на вівторок, 20 лютого, не очікується. Магнітосфера земної кулі продовжує залишатись в спокійному стані, за останню добу сонячна активність була низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 20 лютого
За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Хоч такі спалахи не завдають шкоди на людський організм, прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде доволі нестабільним. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 20 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 15.
Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур
Негативний вплив магнітних бур на здоров'я людини прискорить ризик розвитку інфаркту та інсульту, а також викличе порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією. Аби уникнути розладів організму через вплив магнітних бур, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:
- Зменште рівень стрес до наступу чи в період магнітних бур.
- Більше перебувайте на свіжому повітрі.
- Не зловживайте кавою, енергетичними напоями та алкоголем.
- Запасіться необхідними медикаментами.
- Замініть вище перераховані речовини на воду та трав'яний чай.
- Менше вживайте жирної, смаженої та гострої їжі, замінивши на сезонні фрукти, овочі та зелень.
- Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.
Нагадаємо, у NASA оголосили, що повз землю пройде астероїд під назвою 2008 OS7, рухаючись зі швидкістю 65 412 км/год.
Водночас стало відомо, скільки можна прожити у відкритому космосі без спеціального космічного скафандра.
Читайте Новини.LIVE!