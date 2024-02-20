Магнітні бурі сьогодні 20 лютого — до чого приготуватися метеозалежним

Напад мігрені у дівчини. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур станом на вівторок, 20 лютого, не очікується. Магнітосфера земної кулі продовжує залишатись в спокійному стані, за останню добу сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 20 лютого

За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Хоч такі спалахи не завдають шкоди на людський організм, прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде доволі нестабільним. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 20 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 15.

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Дівчина страждає на безсоння внаслідок магнітної бурі. Джерело: freepik

Негативний вплив магнітних бур на здоров'я людини прискорить ризик розвитку інфаркту та інсульту, а також викличе порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією. Аби уникнути розладів організму через вплив магнітних бур, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:

Зменште рівень стрес до наступу чи в період магнітних бур.

Більше перебувайте на свіжому повітрі.

Не зловживайте кавою, енергетичними напоями та алкоголем.

Запасіться необхідними медикаментами.

Замініть вище перераховані речовини на воду та трав'яний чай.

Менше вживайте жирної, смаженої та гострої їжі, замінивши на сезонні фрукти, овочі та зелень.

Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.

Нагадаємо, у NASA оголосили, що повз землю пройде астероїд під назвою 2008 OS7, рухаючись зі швидкістю 65 412 км/год.

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