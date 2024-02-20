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Чи варто чекати магнітних бур 20 лютого — відомий точний прогноз

20 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 20 лютого — до чого приготуватися метеозалежним
Напад мігрені у дівчини. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітних бур станом на вівторок, 20 лютого, не очікується. Магнітосфера земної кулі продовжує залишатись в спокійному стані, за останню добу сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 20 лютого

За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Хоч такі спалахи не завдають шкоди на людський організм, прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде доволі нестабільним. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 20 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 15.

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Чи варто чекати магнітних бур 20 лютого — відомий точний прогноз
Дівчина страждає на безсоння внаслідок магнітної бурі. Джерело: freepik

Негативний вплив магнітних бур на здоров'я людини прискорить ризик розвитку інфаркту та інсульту, а також викличе порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією. Аби уникнути розладів організму через вплив магнітних бур, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:

  • Зменште рівень стрес до наступу чи в період магнітних бур.
  • Більше перебувайте на свіжому повітрі.
  • Не зловживайте кавою, енергетичними напоями та алкоголем.
  • Запасіться необхідними медикаментами.
  • Замініть вище перераховані речовини на воду та трав'яний чай.
  • Менше вживайте жирної, смаженої та гострої їжі, замінивши на сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.

Нагадаємо, у NASA оголосили, що повз землю пройде астероїд під назвою 2008 OS7, рухаючись зі швидкістю 65 412 км/год.

Водночас стало відомо, скільки можна прожити у відкритому космосі без спеціального космічного скафандра. 

погода
космос
Сонце
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