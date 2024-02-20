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Стоит ли ждать магнитных бурь 20 февраля — известен точный прогноз

20 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 20 февраля — к чему приготовиться метеозависимым
Приступ мигрени у девушки. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь по состоянию на вторник, 20 февраля, не ожидается. Магнитосфера земного шара продолжает оставаться в спокойном состоянии, за последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 20 февраля

За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Хотя такие вспышки не наносят вред человеческому организму, прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет достаточно нестабильным. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 20 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 15.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Стоит ли ждать магнитных бурь 20 февраля — известный точный прогноз
Девушка страдает бессонницей вследствие магнитной бури. Источник: freepik

Негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека ускорит риск развития инфаркта и инсульта, а также вызовет нарушения, связанные с вегето-сосудистой дистонией. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Уменьшите уровень стресс до наступления или в период магнитных бурь.
  • Больше находитесь на открытом воздухе.
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и алкоголем.
  • Запаситесь необходимыми медикаментами.
  • Замените перечисленные выше вещества на воду и травяной чай.
  • Меньше употребляйте жирную, жареную и острую пищу, заменив на сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения качества ночного отдыха и облегчения засыпания.

Напомним, в NASA объявили, что мимо земли пройдет астероид под названием 2008 OS7, двигаясь со скоростью 65 412 км/ч.

В то же время, стало известно, сколько можно прожить в открытом космосе без специального космического скафандра.

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