Магнитные бури сегодня 20 февраля — к чему приготовиться метеозависимым

Приступ мигрени у девушки. Фото иллюстративное: freepik

Магнитных бурь по состоянию на вторник, 20 февраля, не ожидается. Магнитосфера земного шара продолжает оставаться в спокойном состоянии, за последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 20 февраля

За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Хотя такие вспышки не наносят вред человеческому организму, прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет достаточно нестабильным. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 20 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 15.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Девушка страдает бессонницей вследствие магнитной бури. Источник: freepik

Негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека ускорит риск развития инфаркта и инсульта, а также вызовет нарушения, связанные с вегето-сосудистой дистонией. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Уменьшите уровень стресс до наступления или в период магнитных бурь.

Больше находитесь на открытом воздухе.

Не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и алкоголем.

Запаситесь необходимыми медикаментами.

Замените перечисленные выше вещества на воду и травяной чай.

Меньше употребляйте жирную, жареную и острую пищу, заменив на сезонные фрукты, овощи и зелень.

Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения качества ночного отдыха и облегчения засыпания.

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