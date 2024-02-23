Магнітні бурі сьогодні 22 лютого — чи є загроза для метеозалежних

Дівчина страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур станом на п'ятницю 23 лютого, не передбачається. Земна магнітосфера залишається спокійною, за останню добу сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 23 лютого

За 24 годині на Сонці сталося два спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С4. Такі спалахи не шкодять людському організму, геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 23 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 20.

Напад мігрені у хлопця через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Негативний вплив магнітних бур можуть чинити негативний вплив на людське здоров'я. Неохідні знання та отриманні попередження про ці космічні явища допоможуть вберегтись від появи інфарктів та інсультів. Тому аби запобігти їхньому негативному впливу, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбайте про наявність лікарських препаратів;

пийте трав'яний чай;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі;

додайте в раціон фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, який дасть змогу швидше заснути.

Нагадаємо, що у США близькі до здійснення першої за півстоліття спроби висадки на Місяць роботизованого космічного корабля "Одіссей".

Додамо, цієї весни науковці очікують на рідкісну комету "Панстарс" з відсутнім хвостом, яка має пролетіти повз Землю. Вони наголошують, що космічне тіло не чинить загрози для планети.