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Стоит ли ожидать космических угроз — прогноз магнитных бурь на 23 февраля

23 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 22 февраля — есть ли угроза для метеозависимых
Девушка страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь по состоянию на пятницу, 23 февраля, не предполагается. Земная магнитосфера остается спокойной, за последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 23 февраля

За 24 часа на Солнце произошло две вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С4. Такие вспышки не вредят человеческому организму, геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 23 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 20.
Стоит ли ожидать космических угроз — прогноз магнитных бурь на 23 февраля
Приступ мигрени у парня из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Негативное влияние магнитных бурь могут оказывать негативное влияние на человеческое здоровье. Необходимые знания и полученные предупреждения об этих космических явлениях помогут уберечься от появления инфарктов и инсультов. Поэтому, чтобы предотвратить их негативное влияние, следуйте следующим рекомендациям:

  • снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарственных препаратов;
  • пейте травяной чай;
  • уменьшите потребление жирной, жареной и острой пищи;
  • добавьте в рацион фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, который позволит быстрее заснуть.

Напомним, что в США близки к осуществлению первой за полвека попытки высадки на Луну роботизированного космического корабля "Одиссей".

Добавим, этой весной ученые ожидают редкую комету "Панстарс" с отсутствующим хвостом, которая должна пролететь мимо Земли. Они подчеркивают, что космическое тело не представляет угрозы для планеты.

космос
Солнце
магнитные бури
головная боль
мигрень
Земля

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