Магнітні бурі в Україні у понеділок, 22 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина насолоджується погодою. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі 22 квітня не передбачаються. Магнітосфера Землі буде в спокійному стані. Впродовж минулих 24 годин сонячна активність, що негативно впливає на здоров'я людини, була на низькому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 квітня

Попри спокійну магнітосферу, геомагнітне поле сьогодні буде нестабільним. А сонячна активність — помірна з малою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 22 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху М-класу — 75%

ймовірність спалаху Х-класу — 20%

кількість сонячних плям — 103.

У жінки головний біль через магнітну бурю. Фото: chaikinandsherman.com

Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур

У період підвищеної сонячної активності чимало людей жаліються на мігрені, високий тиск, втому. Метеозалежним варто уважно слідкувати за своїм раціоном та способом життя. І у дні магнітних бур:

не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;

пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;

провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету (Велика Британія) розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.