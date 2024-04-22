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Подарок космоса — прогноз магнитных бурь на 22 апреля

22 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в понедельник, 22 апреля - прогноз астросиноптиков
Девушка наслаждается погодой. Фото иллюстративное: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 22 апреля не ожидаются. Магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. За прошедшие 24 часа солнечная активность, негативно влияющая на здоровье человека, была на низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Несмотря на спокойную магнитосферу, геомагнитное поле сегодня будет нестабильным. А солнечная активность — умеренная, с малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 22 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки М-класса — 75%
  • вероятность вспышки Х-класса — 20%
  • количество солнечных пятен — 103
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У женщины головная боль из-за магнитной бури. Фото: chaikinandsherman.com

Как уберечься от воздействия магнитных бурь 

В период повышенной солнечной активности многие люди жалуются на мигрени, высокое давление, усталость. Метеозависимым следует внимательно следить за своим рационом и образом жизни. И в дни магнитных бурь:

  • не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
  • пить много воды, в частности, рекомендуется травяной чай;
  • проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;
  • принимать контрастный душ.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале "Загадка Бермудского треугольника".

магнитные бури
прогноз погоды
апрель
солнечная активность

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