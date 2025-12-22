Відео
Де очікувати дощ та мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні

Де очікувати дощ та мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні

22 грудня 2025 06:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 22 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областях вночі та вранці туман.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 22 грудня

В Україні 22 грудня на північному сході очікується дощ з мокрим снігом
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +2...-3 °С, вдень очікується 0...+5 °С. Водночас на Закарпатті та півдні країни вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 22 грудня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 22 грудня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с

Температура по області вночі становила +2...-3 °С, вдень прогнозують 0...+5 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0, вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 грудня пройде без істотних опадів, "хіба якась мряка". Температура вдень становитиме близько 0 °С, на півдні +3...+8 °С.

Вона додала, що загалом у понеділок та вівторок буде ще досить тепло, а вже 24 та 25 грудня відчутно похолодає.

Нагадаємо, що Одесу сьогодні накриє хмарна погода подекуди з дощем в області й туманами. Видимість на дорогах погіршиться, тому водіям радять бути дуже уважними.

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
07:45 Кейн дуже легко побив неймовірний рекорд Робена в Бундеслізі

07:30 Чи потрібно засвідчувати роздруківку з "Резерв+" підписами

07:27 В Одесі під атакою опинився критичний об'єкт інфраструктури

07:15 Без яких документів українці не зможуть отримати спадщину у 2026

07:01 Тарифи на поповнення мобільного у ПриватБанку — якими є ціни

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ - 80x80

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

06:45 Стало відомо, скільки європейський клуб запропонує за Шапаренка

06:30 Навчання в НВЦ — чи надасть ТЦК відстрочку

06:29 Де очікувати дощ та мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні

06:10 Комунальні борги — коли та скільки можуть утримати з пенсії

06:03 На Житомирщині з рейок зійшов потяг — є постраждалі

