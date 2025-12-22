Погода сьогодні, 22 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областях вночі та вранці туман.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 22 грудня

Карта погоди в Україні.

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +2...-3 °С, вдень очікується 0...+5 °С. Водночас на Закарпатті та півдні країни вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Карта температур

У Київській області та Києві 22 грудня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с

Температура по області вночі становила +2...-3 °С, вдень прогнозують 0...+5 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0, вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 грудня пройде без істотних опадів, "хіба якась мряка". Температура вдень становитиме близько 0 °С, на півдні +3...+8 °С.

Вона додала, що загалом у понеділок та вівторок буде ще досить тепло, а вже 24 та 25 грудня відчутно похолодає.

