Погода сегодня, 22 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Где ожидать дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на понедельник, 22 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областях ночью и утром туман.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 22 декабря
Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составила +2...-3 °С, днем ожидается 0...+5 °С. В то же время на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.
В Киевской области и Киеве 22 декабря будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с
Температура по области ночью составила +2...-3 °С, днем прогнозируют 0...+5 °С.
Тем временем в Киеве ночью около 0, днем +1...+3 °С.
Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 декабря пройдет без существенных осадков, "разве что какая-то морось". Температура днем составит около 0 °С, на юге +3...+8 °С.
Она добавила, что в целом в понедельник и вторник будет еще достаточно тепло, а уже 24 и 25 декабря ощутимо похолодает.
