Погода сегодня, 22 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Женщина с зонтиком на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 22 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областях ночью и утром туман.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 22 декабря

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила +2...-3 °С, днем ожидается 0...+5 °С. В то же время на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 22 декабря будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с

Температура по области ночью составила +2...-3 °С, днем прогнозируют 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве ночью около 0, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 декабря пройдет без существенных осадков, "разве что какая-то морось". Температура днем составит около 0 °С, на юге +3...+8 °С.

Она добавила, что в целом в понедельник и вторник будет еще достаточно тепло, а уже 24 и 25 декабря ощутимо похолодает.

Напомним, что Одессу сегодня накроет облачная погода местами с дождем в области и туманами. Видимость на дорогах ухудшится, поэтому водителям советуют быть очень внимательными.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.