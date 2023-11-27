Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Деревопад на авто та підтоплення житла — у Криму продовжує вирувати буря arrow

Деревопад на авто та підтоплення житла — у Криму продовжує вирувати буря

27 листопада 2023 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Деревопад на авто та підтоплення житла — у Криму продовжує вирувати буря
Жінка в підтопленому будинку в Криму. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Тимчасово окупований Крим й надалі потерпає від потужного шторму. Окрім підтоплень, на півострові помітили випадки падіння дерев на припарковані під ними авто.

Відповідні відео поширюють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Наслідки сильної негоди в Криму

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про підтоплення через вихід із берегів річки Бельбек. Нагінна хвиля не дає річці викинути воду в море, що й призвело до появи води в житлових будинках. Відбувається евакуація людей.

Також про факти підтоплення пишуть і місцеві пабліки. Вода прибуває не лише в житло, а захоплює вулиці. Місцями є руйнування, зокрема постраждав океанаріум.

Негода в Криму настілки потужна, що навіть валить дерева. Так, зафіксовано падіння на авто одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму вирує потужний шторм. Морські хвилі можуть сягнути 10 метрів.

Також ми писали, що сильний шторм у Криму затоплює будинки, зносить вікна у будівлях, а також здуває людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягають п'яти метрів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Актуальне по темі