Деревопад на авто та підтоплення житла — у Криму продовжує вирувати буря

Жінка в підтопленому будинку в Криму. Фото: скриншот

Тимчасово окупований Крим й надалі потерпає від потужного шторму. Окрім підтоплень, на півострові помітили випадки падіння дерев на припарковані під ними авто.

Відповідні відео поширюють місцеві ЗМІ.

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Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про підтоплення через вихід із берегів річки Бельбек. Нагінна хвиля не дає річці викинути воду в море, що й призвело до появи води в житлових будинках. Відбувається евакуація людей.

Також про факти підтоплення пишуть і місцеві пабліки. Вода прибуває не лише в житло, а захоплює вулиці. Місцями є руйнування, зокрема постраждав океанаріум.

Негода в Криму настілки потужна, що навіть валить дерева. Так, зафіксовано падіння на авто одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму вирує потужний шторм. Морські хвилі можуть сягнути 10 метрів.

Також ми писали, що сильний шторм у Криму затоплює будинки, зносить вікна у будівлях, а також здуває людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягають п'яти метрів.