Деревопад на авто и подтопление жилья — в Крыму продолжает бушевать буря

Женщина в подтопленном доме в Крыму. Фото: скриншот

Временно оккупированный Крым продолжает страдать от мощного шторма. Кроме подтоплений, на полуострове заметили случаи падения деревьев на припаркованные под ними авто.

Соответствующие видео распространяют местные СМИ.

Читайте также:

Последствия сильной непогоды в Крыму

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщает о подтоплении из-за выхода из берегов реки Бельбек. Нагонная волна не дает реке выбросить воду в море, что привело к появлению воды в жилых домах. Происходит эвакуация людей.

Также о фактах подтопления пишут и местные паблики. Вода прибывает не только в жилье, но и захватывает улицы. Местами есть разрушения, в том числе пострадал океанариум.

Ненастье в Крыму настольки мощное, что даже валит деревья. Так, зафиксировано падение на авто одного из местных жителей.

Напомним, что на территории временно оккупированного Крыма бушует мощный шторм. Морские волны могут достичь 10 метров.

Также мы писали, что сильный шторм в Крыму затапливает дома, сносит окна в зданиях и сдувает людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигают пяти метров.