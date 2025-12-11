Погода в Україні — прогноз на 12 грудня від Наталки Діденко

Вітряна погода зі снігом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 12 грудня, погода в Україні буде вітряною. Подекуди пориви західного та північно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня

Опади очікуються вночі на півдні та сході країни, зокрема на північному сході місцями можливий мокрий сніг. У денні години незначні дощі прогнозуються на Лівобережжі, а ввечері опади посиляться на півночі та в Харківській області.

Температурна карта України 11 листопада. Фото: Метеопост

Температура повітря по Україні вночі коливатиметься у межах +2...+6 °C. Упродовж дня прогнозується підвищення до +4...+8 °C, у південних регіонах — навіть до +10 °C.

У Києві 12 грудня буде вітряно та тепло, температура підніметься до +8 °C, місцями можливий дощ.

За словами Діденко, з 13-14 грудня в більшості областей передбачається відчутне зниження температури та можливу ожеледицю.

