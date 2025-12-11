Прогноз магнітних бур на 11 грудня — чого чекати метеозалежним

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У четвер, 11 грудня, сильних магнітних бур не прогнозують. Попри це, сонячна активність останньої доби була підвищеною з серією потужних спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 11 грудня

Протягом минулої доби Сонце демонструвало підвищену активність. Зафіксовано 13 спалахів класу C, які майже не впливають на Землю, а також три спалахи класу M, найпотужніший із яких досяг рівня M1,9.

Спалахи цього класу належать до середніх за силою й можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній півкулі планети, а також підвищують ризик сонячного радіаційного шторму.

За прогнозом, у четвер геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною або трохи нестабільною. Сонячна активність очікується на помірному рівні, ймовірність потужних спалахів класу X залишається невеликою.

Сонячна активність на 11 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 85

Дівчина з головним болем. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на стан людей з серцево-судинними захворюваннями та підвищувати ризики інфарктів і інсультів напередодні таких подій.

Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

