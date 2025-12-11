Відео
Погода в Україні сьогодні — де сніжитиме

Погода в Україні сьогодні — де сніжитиме

11 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 11 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка на вулиці під час снігу. Фото ілюстративне: EFE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 11 грудня, надали синоптики. Уночі на північному заході, удень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях пройде дощ, а на північному сході — дощ із мокрим снігом. На решті території опадів не передбачається.

Про це в середу, 10 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 11 грудня 

Погода в Україні 11 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості областей уночі та вранці утвориться туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Вітер із заходу та південного заходу сягне 5–10 м/с. 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 грудня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С, а вдень піднімуться до +4...+9 °С. На сході та північному сході буде дещо прохолодніше: упродовж доби 0...+5 °С. 

Температури в Україні 11 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі та вранці утвориться туман — видимість становитиме 200–500 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Нічна температура на Київщині — +1...+6 °С, а в Києві — +4...+6 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +7...+9 °С, а в області — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 11 грудня в Україні переважатиме порівняно тепла погода з температурою +3...+8 °С. На сході та північному сході очікується +1...+3 °С, а на заході — +8...+11 °С. 

Практично по всій країні передбачається волога погода з переважно невеликим дощем.

У Києві місцями пройде дощ. Вітер південно-західного напрямку буде рвучким. Повітря прогріється до +8 °С.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич попередив, що в Україні найближчими днями погіршаться погодні умови. Очікуються морози до -12 °С.

Також ми повідомляли, що 10 грудня в більшості регіонів дощило. На сході, Дніпропетровщини та Сумщині йшов мокрий сніг.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
