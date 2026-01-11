Відео
Головна Погода Діденко попередила про морози до -24 та небезпеку на дорогах

Діденко попередила про морози до -24 та небезпеку на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 15:11
Прогноз погоди на 12 січня — Діденко попередила про морози і ожеледицю
Снігова погода у місті. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 12 січня в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. Найхолодніше буде у північних регіонах, де стовпчики термометрів опустяться нижче -20 °C.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 12 січня

За прогнозами синоптика, вночі температура повітря в Україні становитиме від -12 до -18 °C. На крайній півночі можливі морози до -18…-24 °C, у південно-західних областях очікується -7…-12 °C, а в південній частині країни — -4…-6 °C.

Вдень в північних регіонах температура збережеться на рівні -7…-13 °C. На більшості території України стовпчики термометрів показуватимуть -3…-9 °C, а на півдні повітря прогріється до -2…-4 °C.

Опадів у більшості областей не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише у західних регіонах країни. Водночас синоптик застерігає, що ожеледиця на дорогах і тротуарах збережеться надовго.

У Києві понеділок обіцяє бути особливо холодним. У нічний час температура знизиться до -14…-18 °C, вдень очікується -10…-13 °C. Опадів у столиці не передбачається.

Погода в Україні 12 січня
Карта погоди в України 12 січня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, на Київщині через несприятливі погодні умови застосовані аварійні відключення світла.

А також раніше полярник розповів про небезпеку танення льодовиків для Одеси.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
