Україна
Диденко предупредила о морозах до -24 и опасности на дорогах

Диденко предупредила о морозах до -24 и опасности на дорогах

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 15:11
Прогноз погоды на 12 января — Диденко предупредила о морозах и гололеде
Снежная погода в городе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 12 января в Украине ожидается существенное снижение температуры воздуха. Холоднее всего будет в северных регионах, где столбики термометров опустятся ниже -20 °C.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 12 января

По прогнозам синоптика, ночью температура воздуха в Украине составит от -12 до -18 °C. На крайнем севере возможны морозы до -18...-24 °C, в юго-западных областях ожидается -7...-12 °C, а в южной части страны — -4...-6 °C.

Днем в северных регионах температура сохранится на уровне -7...-13 °C. На большинстве территории Украины столбики термометров будут показывать -3...-9 °C, а на юге воздух прогреется до -2...-4 °C.

Осадков в большинстве областей не прогнозируют. Небольшой снег возможен только в западных регионах страны. В то же время синоптик предостерегает, что гололедица на дорогах и тротуарах сохранится надолго.

В Киеве понедельник обещает быть особенно холодным. В ночное время температура снизится до -14...-18 °C, днем ожидается -10...-13 °C. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Україні 12 січня
Карта погоды в Украине 12 января. Фото: meteopost.com

Напомним, на Киевщине из-за неблагоприятных погодных условий применены аварийные отключения света.

А также ранее полярник рассказал об опасности таяния ледников для Одессы.

