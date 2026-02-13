Прогноз погоди в Україні на завтра 14 лютого від Наталки Діденко

Зимова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 лютого, очікується з потеплінням. Через підвищення температури повітря можливі небезпечні явища, зокрема зсуви снігових масивів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого

Синоптик прогнозує, що внаслідок циклону дощі пройдуть на сході, півдні та подекуди в центральних областях. Крім того, незначні опади можливі на заході.

Погода в Україні 14 лютого. Фото: Meteopost

На півночі буде хмарно, вогко, а також часом туман.

Температура повітря буде без особливих змін. Очікуються невеликі "плюси", а на півдні до +10 °С.

"Потепління приведе з собою не аж так милі явища, як танення снігу та льоду, зсуви снігових масивів із дахів, водоспади з карнизів, бурульки, калюжі з льодяними прихованими острівцями, у горах небезпека лавин!" — зазначила Діденко.

У столиці упродовж дня температура повітря буде близько +3 °С.

Коли очікувати на зміну погоди

Діденко розповіла, що 15 лютого в Україні очікується чергова зміна погоди. До країни прямуватиме молодий активний циклон.

Погода в Україні 15 лютого. Фото: Meteopost

З неділі очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, а опади досягатимуть значень сильних. Крім того, будуть сильні пориви вітру, хуртовини, а на півдні та сході — сильні дощі.

А з 16-17 лютого прийде в Україну похолодання.

Допис Діденко. Фото: скриншот

