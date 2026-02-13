Прогноз погоды в Украине на завтра 14 февраля от Натальи Диденко

Диденко предупредила об опасных погодных явлениях на фоне потепления
Погода в Украине завтра, 14 февраля, ожидается с потеплением. Из-за повышения температуры воздуха возможны опасные явления, в частности оползни снежных массивов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля
Синоптик прогнозирует, что в результате циклона дожди пройдут на востоке, юге и местами в центральных областях. Кроме того, незначительные осадки возможны на западе.
На севере будет облачно, сыро, а также временами туман.
Температура воздуха будет без особых изменений. Ожидаются небольшие "плюсы", а на юге до +10 °С.
"Потепление приведет с собой не такие уж милые явления, как таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, водопады с карнизов, сосульки, лужи с ледяными скрытыми островками, в горах опасность лавин!" — отметила Диденко.
В столице в течение дня температура воздуха будет около +3 °С.
Когда ожидать изменения погоды
Диденко рассказала, что 15 февраля в Украине ожидается очередное изменение погоды. В страну будет направляться молодой активный циклон.
С воскресенья ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, а осадки будут достигать значений сильных. Кроме того, будут сильные порывы ветра, метели, а на юге и востоке — сильные дожди.
А с 16-17 февраля придет в Украину похолодание.
