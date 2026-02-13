Видео
Главная Погода Диденко предупредила об опасных погодных явлениях на фоне потепления

Диденко предупредила об опасных погодных явлениях на фоне потепления

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:24
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 февраля от Натальи Диденко
Зимняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 14 февраля, ожидается с потеплением. Из-за повышения температуры воздуха возможны опасные явления, в частности оползни снежных массивов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля

Синоптик прогнозирует, что в результате циклона дожди пройдут на востоке, юге и местами в центральных областях. Кроме того, незначительные осадки возможны на западе.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого
Погода в Украине 14 февраля. Фото: Meteopost

На севере будет облачно, сыро, а также временами туман.

Температура воздуха будет без особых изменений. Ожидаются небольшие "плюсы", а на юге до +10 °С.

"Потепление приведет с собой не такие уж милые явления, как таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, водопады с карнизов, сосульки, лужи с ледяными скрытыми островками, в горах опасность лавин!" — отметила Диденко.

В столице в течение дня температура воздуха будет около +3 °С.

Когда ожидать изменения погоды

Диденко рассказала, что 15 февраля в Украине ожидается очередное изменение погоды. В страну будет направляться молодой активный циклон.

Прогноз погоди в Україні на 15 лютого
Погода в Украине 15 февраля. Фото: Meteopost

С воскресенья ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, а осадки будут достигать значений сильных. Кроме того, будут сильные порывы ветра, метели, а на юге и востоке — сильные дожди.

А с 16-17 февраля придет в Украину похолодание.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, недавно в центре Луцка массивная ледяная глыба упала возле людей. Инцидент удалось зафиксировать на видео.

Ранее специалисты объяснили, почему снегири почти исчезли из городских пейзажей.

погода непогода Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
