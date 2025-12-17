Прогноз погоди в Україні на 18 грудня — де чекати мокрий сніг

Люди йдуть містом під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 18 грудня, майже по всій території України буде плюсова температура. Проте у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 18 грудня від Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, 18 грудня повсюди без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Вітер у четвер буде західних напрямків, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі близько нуля, завтра вдень +3...+6 °С, на заході до +7 °С.

Натомість південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6...+11 °С, в Криму до +12 °С.

У Києві 18 грудня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

