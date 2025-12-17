Відео
Головна arrow Погода arrow Діденко попередила про сніг завтра — яким областям готуватися arrow

Діденко попередила про сніг завтра — яким областям готуватися

17 грудня 2025 12:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня — де чекати мокрий сніг
Люди йдуть містом під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 18 грудня, майже по всій території України буде плюсова температура. Проте у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 18 грудня
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 18 грудня від Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, 18 грудня повсюди без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Вітер у четвер буде західних напрямків, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі близько нуля, завтра вдень +3...+6 °С, на заході до +7 °С.

Натомість південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6...+11 °С, в Криму до +12 °С.

У Києві 18 грудня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 °С.

Погода від Діденко на 18 грудня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні протягом усього грудня та чи варто чекати на морози.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на всю зиму 2025-2026.

зима грудень Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
15:13 Біля Одеси через вибух бойлера зруйновано будинок — деталі

15:01 Нардеп пояснив, чому не відновлюють Херсонську ТЕЦ

14:52 Ринок нафти відреагував на рішення Трампа щодо Венесуели

14:51 Росіяни змінили тактику просування на фронті через погодні умови

14:38 На Одещині ввели надзвичайну ситуацію через проблеми зі світлом

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

14:32 Українців виселяють з державного житла у Польщі — що трапилось

14:24 Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

14:23 Офісу оборонної індустрії України прогнозують майбутнє у Європі

14:22 У Садового пояснили продаж землі у Львові для закладу торгівлі

14:10 Дрова з лісу — чи можна рубати повалені стихією дерева у 2026

