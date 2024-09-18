Погода в Україні 19 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Діставайте шапки та пуховики — синоптик Діденко попередила про мінусову температуру
Погода в Україні завтра, 19 вересня, буде сухою у більшості областей. Дощів не прогнозують, а ось у деяких місцях вже варто очікувати на мінусову температуру.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 19 вересня
За прогнозом Діденко, у четвер в Україні атмосферних явищ очікувати не варто, лише у східних, центральних областях та на півдні можливі сильні пориви вітру.
На всій території країни сухо, лише у південних районах Одещини прогнозується дощ з грозою.
Температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20...+26°C, на Закарпатті та навколо Карпат +18...+22°C.
На високогір'ї Карпат температура вночі може опускатися до нуля і навіть до –1°C.
Погода у Києві 19 вересня
У Києві завтра буде сухо та сонячно. Вдень до +24°C.
Також прогнозується невеликий вітерець.
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