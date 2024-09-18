Погода в Україні 19 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Жінка й чоловік у зимовому одязі. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Погода в Україні завтра, 19 вересня, буде сухою у більшості областей. Дощів не прогнозують, а ось у деяких місцях вже варто очікувати на мінусову температуру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 19 вересня

За прогнозом Діденко, у четвер в Україні атмосферних явищ очікувати не варто, лише у східних, центральних областях та на півдні можливі сильні пориви вітру.

На всій території країни сухо, лише у південних районах Одещини прогнозується дощ з грозою.

Температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20...+26°C, на Закарпатті та навколо Карпат +18...+22°C.

На високогір'ї Карпат температура вночі може опускатися до нуля і навіть до –1°C.

Карта температур. Фото: ventusky

Погода у Києві 19 вересня

У Києві завтра буде сухо та сонячно. Вдень до +24°C.

Також прогнозується невеликий вітерець.