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Доставайте шапки и пуховики — синоптик Диденко предупредила о минусовой температуре

18 сентября 2024 13:57
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 19 сентября — прогноз от Наталки Диденко
Женщина и мужчина в зимней одежде. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 19 сентября, будет сухой в большинстве областей. Дождей не прогнозируют, а вот в некоторых местах уже стоит ожидать минусовую температуру.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 19 сентября

По прогнозу Диденко, в четверг в Украине атмосферных явлений ожидать не стоит, только в восточных, центральных областях и на юге возможны сильные порывы ветра.

По всей территории страны сухо, только в южных районах Одесской области прогнозируется дождь с грозой.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +20...+26°C, в Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22°C.

На высокогорье Карпат температура ночью может опускаться до нуля и даже до -1°C.

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Карта температур. Фото: ventusky

Погода в Киеве 19 сентября

В Киеве завтра будет сухо и солнечно. Днем до +24°C.

Также прогнозируется небольшой ветерок.

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Пост Диденко в Facebook

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