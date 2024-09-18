Погода в Украине 19 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Доставайте шапки и пуховики — синоптик Диденко предупредила о минусовой температуре
Погода в Украине завтра, 19 сентября, будет сухой в большинстве областей. Дождей не прогнозируют, а вот в некоторых местах уже стоит ожидать минусовую температуру.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.
Погода в Украине 19 сентября
По прогнозу Диденко, в четверг в Украине атмосферных явлений ожидать не стоит, только в восточных, центральных областях и на юге возможны сильные порывы ветра.
По всей территории страны сухо, только в южных районах Одесской области прогнозируется дождь с грозой.
Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +20...+26°C, в Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22°C.
На высокогорье Карпат температура ночью может опускаться до нуля и даже до -1°C.
Погода в Киеве 19 сентября
В Киеве завтра будет сухо и солнечно. Днем до +24°C.
Также прогнозируется небольшой ветерок.
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