Україна
До України йде потепління — яка погода буде завтра

До України йде потепління — яка погода буде завтра

Дата публікації: 25 січня 2026 23:48
Прогноз погоди в Україні на 26 січня —де буде потепління
Люди у місті. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 26 січня, до України поступово буде приходити потепління. Однак синоптики попереджають про сильний вітер, тумани та ожеледицю, що можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Про це повідомили Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 26 січня від Укргідрометцентру

На сході країни, а також у нічні години на північному сході та в більшості західних областей опадів не прогнозується. На решті території йтиме невеликий сніг, у південних і західних регіонах, а також на Вінниччині — з дощем. У денні години дощ зі снігом можливий також на Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині.

У південно-західній частині України, на Черкащині та Кіровоградщині вночі і зранку очікується туман. Протягом доби, а вдень також на Житомирщині, Київщині та Херсонщині, прогнозується ожеледь. На дорогах країни місцями збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Вітер буде південно-східний, швидкістю 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься за регіонами.
На сході та північному сході вночі очікується -12…-17 °C, удень — -7…-12 °C. У південних, західних та Вінницькій областях вночі температура коливатиметься від -4 °C до +1 °C, удень — від -2 °C до +3 °C.

На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі буде 0…+5 °C, удень потеплішає до +4…+9 °C. На решті території країни вночі прогнозується -5…-10 °C, вдень — від -4 °C до +1 °C.

Погода в Україні 26 січня
Карта погоди на 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 26 січня від Діденко

У ніч на 26 січня на сході та північному сході очікується -8…-14 °C, на крайньому сході місцями до -16 °C. У більшості областей температура становитиме –3…-8 °C. У західних регіонах і південній частині країни — близько 0 °C.

Вдень у понеділок температура помітно підвищиться. На заході та півдні очікується 0…+5 °C, на більшій частині території України — 0…-5 °C, а на північному сході збережеться холодніше повітря — –6…-12 °C.

Опади у вигляді снігу та мокрого снігу прогнозуються в центральних областях, на півдні України  — місцями з дощем, а також подекуди на півночі. У західних і східних регіонах істотних опадів не очікується.

Особливістю дня стане сильний південно-східний вітер із поривами до штормових значень, що суттєво знижуватиме відчуття температурного комфорту.

У Києві 26 січня також відбуватиметься зміна повітряних мас під впливом сильного південно-східного вітру.

Очікується хмарна погода, можливий невеликий мокрий сніг або льодяний дощ. Температура повітря вночі — близько -10 °C, удень — -2…-4 °C.

Зазначимо, мешканців Одеси попередили про небезпечні погодні явища.

А також синоптики прогнозують сильні пориви вітру в Харкові.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
