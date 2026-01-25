Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода В Украину идет потепление — какая погода будет завтра

В Украину идет потепление — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 23:48
Прогноз погоды в Украине на 26 января — где будет потепление
Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 января, в Украину постепенно будет приходить потепление. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре, туманах и гололеде, которые могут осложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 26 января от Укргидрометцентра

На востоке страны, а также в ночные часы на северо-востоке и в большинстве западных областей осадков не прогнозируется. На остальной территории будет идти небольшой снег, в южных и западных регионах, а также в Винницкой области — с дождем. В дневные часы дождь со снегом возможен также на Житомирщине, Киевщине и Кировоградщине.

В юго-западной части Украины, в Черкасской и Кировоградской областях ночью и утром ожидается туман. В течение суток, а днем также на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине, прогнозируется гололед. На дорогах страны местами сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет существенно отличаться по регионам. На востоке и северо-востоке ночью ожидается -12...-17 °C, днем — -7...-12 °C. В южных, западных и Винницкой областях ночью температура будет колебаться от -4 °C до +1 °C, днем - от -2 °C до +3 °C.

На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью будет 0...+5 °C, днем потеплеет до +4...+9 °C. На остальной территории страны ночью прогнозируется -5...-10 °C, днем - от -4 °C до +1 °C.

Погода в Україні 26 січня
Карта погоды на 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 26 января от Диденко

В ночь на 26 января на востоке и северо-востоке ожидается -8...-14 °C, на крайнем востоке местами до -16 °C. В большинстве областей температура составит -3...-8 °C. В западных регионах и южной части страны — около 0 °C.

Днем в понедельник температура заметно повысится. На западе и юге ожидается 0...+5 °C, на большей части территории Украины - 0...-5 °C, а на северо-востоке сохранится более холодный воздух - -6...-12 °C.

Осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в центральных областях, на юге Украины — местами с дождем, а также местами на севере. В западных и восточных регионах существенных осадков не ожидается.

Особенностью дня станет сильный юго-восточный ветер с порывами до штормовых значений, что существенно снизит ощущение температурного комфорта.

В Киеве 26 января также будет происходить смена воздушных масс под влиянием сильного юго-восточного ветра.

Ожидается облачная погода, возможен небольшой мокрый снег или ледяной дождь. Температура воздуха ночью — около -10 °C, днем - -2...-4 °C.

Отметим, жителей Одессы предупредили об опасных погодных явлениях.

А также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в Харькове.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации