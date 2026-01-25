Прогноз погоды в Украине на 26 января — где будет потепление

Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 января, в Украину постепенно будет приходить потепление. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре, туманах и гололеде, которые могут осложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 26 января от Укргидрометцентра

На востоке страны, а также в ночные часы на северо-востоке и в большинстве западных областей осадков не прогнозируется. На остальной территории будет идти небольшой снег, в южных и западных регионах, а также в Винницкой области — с дождем. В дневные часы дождь со снегом возможен также на Житомирщине, Киевщине и Кировоградщине.

В юго-западной части Украины, в Черкасской и Кировоградской областях ночью и утром ожидается туман. В течение суток, а днем также на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине, прогнозируется гололед. На дорогах страны местами сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет существенно отличаться по регионам. На востоке и северо-востоке ночью ожидается -12...-17 °C, днем — -7...-12 °C. В южных, западных и Винницкой областях ночью температура будет колебаться от -4 °C до +1 °C, днем - от -2 °C до +3 °C.

На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью будет 0...+5 °C, днем потеплеет до +4...+9 °C. На остальной территории страны ночью прогнозируется -5...-10 °C, днем - от -4 °C до +1 °C.

Карта погоды на 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 26 января от Диденко

В ночь на 26 января на востоке и северо-востоке ожидается -8...-14 °C, на крайнем востоке местами до -16 °C. В большинстве областей температура составит -3...-8 °C. В западных регионах и южной части страны — около 0 °C.

Днем в понедельник температура заметно повысится. На западе и юге ожидается 0...+5 °C, на большей части территории Украины - 0...-5 °C, а на северо-востоке сохранится более холодный воздух - -6...-12 °C.

Осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в центральных областях, на юге Украины — местами с дождем, а также местами на севере. В западных и восточных регионах существенных осадков не ожидается.

Особенностью дня станет сильный юго-восточный ветер с порывами до штормовых значений, что существенно снизит ощущение температурного комфорта.

В Киеве 26 января также будет происходить смена воздушных масс под влиянием сильного юго-восточного ветра.

Ожидается облачная погода, возможен небольшой мокрый снег или ледяной дождь. Температура воздуха ночью — около -10 °C, днем - -2...-4 °C.

