Погода в Україні у вівторок, 26 березня — яким трьом областям загрожують зливи

Дощі не лишають Україну — синоптики назвали три області, яким загрожують зливи
Погода в Україні в вівторок, 26 березня, продовжує заливати українців дощами. Синоптики попереджають про сильні зливи в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, на решті території — помірні дощі, сухо буде лише на заході. Температура повітря вночі подекуди опуститься до -3 °C, а вдень може піднятися до +13 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 26 березня
За прогнозом синоптиків, дощитиме на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Вночі зливи охоплять Одеську, Миколаївську та Кіровоградську області.
Крім того, на заході очікується туман, який визирне вночі та вранці. Вітер переважно північно-західного напрямку, на сході — південно-східного, швидкість якого 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...+5 °C, в західних областях подекуди -1...-3 °C, в Карпатах -4...-6 °C;
- вдень +8...+13 °C;
- у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +9...+11 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 березня
"Дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини. У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, суха погода, подекуди навіть сонячна, очікується лише на заході країни.
Упродовж дня температура повітря очікується +9...+13 °C, "а вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина аж до Криму" буде прохолодніше — +6...+9 °C.
У Києві дощ можливий вночі та вранці, однак вдень буде без опадів. Температура повітря може підскочити до +10 °C.
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