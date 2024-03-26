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Дожди не оставляют Украину — синоптики назвали три области, которым угрожают ливни

26 марта 2024 04:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине во вторник, 26 марта — каким трем областям угрожают ливни
Мужчина идет под зонтиком по дождевому Киеву. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 26 марта, продолжает заливать украинцев дождями. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, на остальной территории — умеренные дожди, сухо будет только на западе. Температура воздуха ночью иногда опустится до -3 °C, а днем может подняться до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 марта

По прогнозу синоптиков, будет дождь на юге, севере, востоке и в центре страны. Ночью ливни охватят Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Кроме того, на западе ожидается туман, который выглянет ночью и утром. Ветер преимущественно северо-западного направления, на востоке — юго-восточного, скорость которого 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °C, в западных областях местами -1...-3 °C, в Карпатах -4...-6 °C;
  • днем +8...+13 °C;
  • в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 26 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 марта

"Дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесщины. В ночные часы еще даже кое-где вероятный мокрый снег", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сухая погода, местами даже солнечная, ожидается только на западе страны.

В течение дня температура воздуха ожидается +9...+13 °C, "а вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Херсонщина до Крыма" будет прохладнее — +6...+9 °C.

В Киеве дождь возможен ночью и утром, однако днем без осадков. Температура воздуха может подскочить до +10 °C.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Наталки Диденко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Наталки Диденко

Напомним, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на степных и лесных участках уже можно заметить цветы желтеньких и синеньких первоцветов. Эколог поделился красочными фото.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления.

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Укргидрометцентр
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