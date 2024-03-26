Погода в Украине во вторник, 26 марта — каким трем областям угрожают ливни

Мужчина идет под зонтиком по дождевому Киеву. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 26 марта, продолжает заливать украинцев дождями. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, на остальной территории — умеренные дожди, сухо будет только на западе. Температура воздуха ночью иногда опустится до -3 °C, а днем может подняться до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 26 марта

По прогнозу синоптиков, будет дождь на юге, севере, востоке и в центре страны. Ночью ливни охватят Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Кроме того, на западе ожидается туман, который выглянет ночью и утром. Ветер преимущественно северо-западного направления, на востоке — юго-восточного, скорость которого 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °C, в западных областях местами -1...-3 °C, в Карпатах -4...-6 °C;

днем +8...+13 °C;

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 марта

"Дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесщины. В ночные часы еще даже кое-где вероятный мокрый снег", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сухая погода, местами даже солнечная, ожидается только на западе страны.

В течение дня температура воздуха ожидается +9...+13 °C, "а вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Херсонщина до Крыма" будет прохладнее — +6...+9 °C.

В Киеве дождь возможен ночью и утром, однако днем без осадков. Температура воздуха может подскочить до +10 °C.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Наталки Диденко

Напомним, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на степных и лесных участках уже можно заметить цветы желтеньких и синеньких первоцветов. Эколог поделился красочными фото.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления.