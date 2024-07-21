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Дощі та грози — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на завтра

21 липня 2024 16:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 22 липня: чого очікувати
Діти під дощем. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі завтра, 22 липня, нарешті порадує хмарами та дощем. В місті зранку хмари затьмарять небо, тож сонце не обпікатиме. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 22 липня

Ніч: вночі — незначні опади. Температура становитиме +23 °C. Вітер південно-східний, 2 м/с.

Ранок: зранку теж незначні опади. Температура становитиме +23°C. Вітер південно-східний, 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +29 °C.  Вітер південно-західний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +28°C. Вітер північно-східний, 2 м/с. 

Тривалість дня: 15 год. 12 хв.
Схід — 05:27.
Захід — 20:40.

прогноз погоди в Одесі 22 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 22 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний ,7-12 м/с
  • Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині 22 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 липня

Завтра по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+33 °С. На півдні та південному сході +24...+24 °С. Опади очікуються тільки на сході України.  

Погода в Україні 22 липня
Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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