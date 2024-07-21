Прогноз погоди в Одесі на завтра, 22 липня: чого очікувати

Дощі та грози — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на завтра
Погода в Одесі завтра, 22 липня, нарешті порадує хмарами та дощем. В місті зранку хмари затьмарять небо, тож сонце не обпікатиме. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 22 липня
Ніч: вночі — незначні опади. Температура становитиме +23 °C. Вітер південно-східний, 2 м/с.
Ранок: зранку теж незначні опади. Температура становитиме +23°C. Вітер південно-східний, 5 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +29 °C. Вітер південно-західний, 2 м/с.
Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +28°C. Вітер північно-східний, 2 м/с.
Тривалість дня: 15 год. 12 хв.
Схід — 05:27.
Захід — 20:40.
Погода в Одеській області 22 липня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний ,7-12 м/с
- Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+31 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 22 липня
Завтра по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+33 °С. На півдні та південному сході +24...+24 °С. Опади очікуються тільки на сході України.
Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
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