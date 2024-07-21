Прогноз погоди в Одесі на завтра, 22 липня: чого очікувати

Діти під дощем. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Одесі завтра, 22 липня, нарешті порадує хмарами та дощем. В місті зранку хмари затьмарять небо, тож сонце не обпікатиме. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 22 липня

Ніч: вночі — незначні опади. Температура становитиме +23 °C. Вітер південно-східний, 2 м/с.

Ранок: зранку теж незначні опади. Температура становитиме +23°C. Вітер південно-східний, 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +29 °C. Вітер південно-західний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +28°C. Вітер північно-східний, 2 м/с.

Тривалість дня: 15 год. 12 хв.

Схід — 05:27.

Захід — 20:40.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 22 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний ,7-12 м/с

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+31 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 липня

Завтра по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+33 °С. На півдні та південному сході +24...+24 °С. Опади очікуються тільки на сході України.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.