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Дожди и грозы — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на завтра

21 июля 2024 16:36
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 22 июля: чего ожидать
Дети под дождем. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе завтра, 22 июля, наконец-то порадует облаками и дождем. В городе утром тучи затмят небо, так что солнце не будет обжигать. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 22 июля

Ночь: ночью небольшие осадки. Температура будет составлять +23 °C. Ветер юго-восточный, 2-2 м/с.

Утро: утром тоже небольшие осадки. Температура составит +23°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура будет составлять +29 °C. Ветер юго-западный, 2-2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха будет +28°C. Ветер северо-восточный, 2-2 м/с.

Продолжительность дня: 15 час. 12 мин.
Восход — 05:27.
Закат — 20:40.

прогноз погоды в Одессе 22 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 22 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с
  • Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды на Одесской области 22 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 июля

Завтра на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+33 °С. На юге и юго-востоке +24...+24°С. Осадки ожидаются только на востоке Украины.

Погода в Украине 22 июля
Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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