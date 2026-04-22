Головна Погода Дощі та штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Дата публікації: 22 квітня 2026 23:58
Перехожі під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні в четвер, 23 квітня, очкується прийде прохолодна погода через вплив атмосферних фронтів циклону. У більшості регіонів очікуються дощі, а пориви вітру місцями сягатимуть штормових значень.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 23 квітня від Укргідрометцентру

За прогнозом, помірні опади охоплять майже всю країну, лише на заході прогнозують невеликий дощ. Водночас суттєво посилиться вітер — північно-західні пориви сягатимуть 7-12 м/с вночі в західних і північних областях, а вдень по всій Україні — до 15-20 м/с.

Вночі, завдяки хмарності, заморозків не очікується. Вдень повітря прогріється до +6…+11 °C. У північно-східних областях буде ще холодніше — лише +4…+9 °C. Натомість на півдні та крайньому заході країни температура підвищиться до +12…+17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня
Карта погоди на 23 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 квітня від Діденко

Вдень опади охоплять майже всю територію країни — від невеликих до помірних. Лише в західних областях імовірність дощів буде незначною.

Читайте також:

Особливістю дня стане сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +8…+11 °C, у західних та південних областях буде трохи тепліше — +10…+14 °C.

У Києві вночі опадів не очікується, температура коливатиметься в межах +3…+5 °C. Вдень у столиці пройде дощ, посилиться вітер, а стовпчики термометрів піднімуться до +7…+9 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптики попередили киян про штормовий вітер і зливу у столиці завтра.

А також раніше Наталка Діденко прогнозувала різке погіршення погоди в Україні з 21 квітня.

Альбіна Зарічна - Редактор
Реклама

