Дощі та штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Перехожі під дощем.

В Україні в четвер, 23 квітня, очкується прийде прохолодна погода через вплив атмосферних фронтів циклону. У більшості регіонів очікуються дощі, а пориви вітру місцями сягатимуть штормових значень.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 23 квітня від Укргідрометцентру

За прогнозом, помірні опади охоплять майже всю країну, лише на заході прогнозують невеликий дощ. Водночас суттєво посилиться вітер — північно-західні пориви сягатимуть 7-12 м/с вночі в західних і північних областях, а вдень по всій Україні — до 15-20 м/с.

Вночі, завдяки хмарності, заморозків не очікується. Вдень повітря прогріється до +6…+11 °C. У північно-східних областях буде ще холодніше — лише +4…+9 °C. Натомість на півдні та крайньому заході країни температура підвищиться до +12…+17 °C.

Карта погоди на 23 квітня.

Прогноз погоди на 23 квітня від Діденко

Вдень опади охоплять майже всю територію країни — від невеликих до помірних. Лише в західних областях імовірність дощів буде незначною.

Особливістю дня стане сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +8…+11 °C, у західних та південних областях буде трохи тепліше — +10…+14 °C.

У Києві вночі опадів не очікується, температура коливатиметься в межах +3…+5 °C. Вдень у столиці пройде дощ, посилиться вітер, а стовпчики термометрів піднімуться до +7…+9 °C.

