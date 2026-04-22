Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Дожди и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 23:58
Прохожие под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украину в четверг, 23 апреля, ожидается прохладная погода из-за влияния атмосферных фронтов циклона. В большинстве регионов ожидаются дожди, а порывы ветра местами будут достигать штормовых значений.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 23 апреля от Укргидрометцентра

По прогнозу, умеренные осадки охватят почти всю страну, только на западе прогнозируют небольшой дождь. В то же время существенно усилится ветер - северо-западные порывы будут достигать 7-12 м/с ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине - до 15-20 м/с.

Ночью, благодаря облачности, заморозков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6...+11 °C. В северо-восточных областях будет еще холоднее - всего +4...+9 °C. Зато на юге и крайнем западе страны температура повысится до +12...+17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня
Карта погоды на 23 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 апреля от Диденко

Днем осадки охватят почти всю территорию страны — от небольших до умеренных. Лишь в западных областях вероятность дождей будет незначительной.

Особенностью дня станет сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +8...+11 °C, в западных и южных областях будет немного теплее - +10...+14 °C.

В Киеве ночью осадков не ожидается, температура будет колебаться в пределах +3...+5 °C. Днем в столице пройдет дождь, усилится ветер, а столбики термометров поднимутся до +7...+9 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптики предупредили киевлян о штормовом ветре и ливне в столице завтра.

А также ранее Наталка Диденко прогнозировала резкое ухудшение погоды в Украине с 21 апреля.

дождь прогноз погоды погода в Украине ветер
Альбина Заречная - Редактор
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации