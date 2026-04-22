Дожди и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Прохожие под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украину в четверг, 23 апреля, ожидается прохладная погода из-за влияния атмосферных фронтов циклона. В большинстве регионов ожидаются дожди, а порывы ветра местами будут достигать штормовых значений.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 23 апреля от Укргидрометцентра

По прогнозу, умеренные осадки охватят почти всю страну, только на западе прогнозируют небольшой дождь. В то же время существенно усилится ветер - северо-западные порывы будут достигать 7-12 м/с ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине - до 15-20 м/с.

Ночью, благодаря облачности, заморозков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6...+11 °C. В северо-восточных областях будет еще холоднее - всего +4...+9 °C. Зато на юге и крайнем западе страны температура повысится до +12...+17 °C.

Карта погоды на 23 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 апреля от Диденко

Днем осадки охватят почти всю территорию страны — от небольших до умеренных. Лишь в западных областях вероятность дождей будет незначительной.

Особенностью дня станет сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +8...+11 °C, в западных и южных областях будет немного теплее - +10...+14 °C.

В Киеве ночью осадков не ожидается, температура будет колебаться в пределах +3...+5 °C. Днем в столице пройдет дождь, усилится ветер, а столбики термометров поднимутся до +7...+9 °C.

