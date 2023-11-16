Погода в Україні в середу, 16 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Дощі з мокрим снігом накриють Україну — які області під загрозою
Погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде похмурою та з опадами. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 листопада
За прогнозами синоптиків, у західних та північних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, їх варто очікувати на північному сході країни
"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура 16 листопада:
- вночі та вдень +2..+7 тепла;
- у південній частині вночі +4...+9 тепла, вдень +7...+12.
- В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0.
Попередження від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі попереджають про затоплення в Закарпатській області упродовж 15-16 листопада.
Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.
Додамо, що у Харкові та області завтра, 16 листопада, очікується хмарна погода з невеликими опадами. Увесь день сильно дощитиме, вдень дощ може посилитися, але до вечора почне слабшати.
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