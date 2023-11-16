Погода в Україні в середу, 16 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Чоловік потрапив під негоду. Фото: PA

Погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде похмурою та з опадами. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 листопада

За прогнозами синоптиків, у західних та північних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, їх варто очікувати на північному сході країни

"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура 16 листопада:

вночі та вдень +2..+7 тепла;

у південній частині вночі +4...+9 тепла, вдень +7...+12.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають про затоплення в Закарпатській області упродовж 15-16 листопада.

Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про затоплення. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, що у Харкові та області завтра, 16 листопада, очікується хмарна погода з невеликими опадами. Увесь день сильно дощитиме, вдень дощ може посилитися, але до вечора почне слабшати.