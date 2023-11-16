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Дощі з мокрим снігом накриють Україну — які області під загрозою

16 листопада 2023 06:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Погода в Україні в середу, 16 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні
Чоловік потрапив під негоду. Фото: PA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде похмурою та з опадами. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, у західних та північних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, їх варто очікувати на північному сході країни 

"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура 16 листопада:

  • вночі та вдень +2..+7 тепла;
  • у південній частині вночі +4...+9 тепла, вдень +7...+12.
  • В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають про затоплення в Закарпатській області упродовж 15-16 листопада.

Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

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Попередження про затоплення. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, що у Харкові та області завтра, 16 листопада, очікується хмарна погода з невеликими опадами. Увесь день сильно дощитиме, вдень дощ може посилитися, але до вечора почне слабшати.

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