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Дожди с мокрым снегом накроют Украину — какие области под угрозой

16 ноября 2023 06:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Погода в Украине в среду, 16 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Мужчина попал под непогоду. Фото: PA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет пасмурной и с осадками. Временами возможен дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, их следует ожидать на северо-востоке страны.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура 16 ноября:

  • ночью и днем +2...+7 тепла;
  • в южной части ночью +4...+9 тепла, днем +7...+12.
  • В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 16 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают о затоплении в Закарпатской области 15-16 ноября.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

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Предупреждение о затоплении. Фото: Укргидрометцентр

В Харькове и области завтра, 16 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Весь день будет дождь, днем дождь может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

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