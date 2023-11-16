Погода в Украине в среду, 16 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Дожди с мокрым снегом накроют Украину — какие области под угрозой
Погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет пасмурной и с осадками. Временами возможен дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 16 ноября
По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, их следует ожидать на северо-востоке страны.
"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура 16 ноября:
- ночью и днем +2...+7 тепла;
- в южной части ночью +4...+9 тепла, днем +7...+12.
- В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Укргидрометцентре предупреждают о затоплении в Закарпатской области 15-16 ноября.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
В Харькове и области завтра, 16 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Весь день будет дождь, днем дождь может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.
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