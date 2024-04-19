Погода в Україні в четвер, 19 квітня — де синоптики обіцяють заморозки, сніг, дощі

Молоді люди ховаються від дощу та вітру під парасольками. Фото ілюстративне: bangordailynews.com

Погода в Україні у п'ятницю, 19 квітня, буде хмарною та дощовою, місцями — зі снігом. У більшості північних областей — Чернігівській, Житомирський, Київській, Сумській — помірні опади. Вночі 19 квітня на заході нашої країни синоптики прогнозують заморозки, подекуди до − 5°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 квітня

Денна температура повітря на сході та південному сході України +14...+19 °C. У західних областях буде прохолодніше — стовпчики термометрів покажуть від +8 °C до +13 °C. У Карпатах очікується сніг, вдень всього 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

На Київщині 19 квітня дощитиме, вдень повітря прогріється до +13°C. У Києві — теж прохолодно, до +10°C.

На всій території України вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині — місцями пориви 15-20 м/с.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень) і радять не ходити в гори!

18-19 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей можливе сходження лавин.

Низька сніголавинна небезпека (І рівень) — на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Попередження про сніголавинну небезпеку в Україні сьогодні, 19 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 19 квітня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у п'ятницю, 19 квітня, дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України.

"Опади 19 квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині. Через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині. На решті території України — схід, південь, більшість центру — без істотних опадів", — повідомляє синоптик Діденко.

І закликає українців бути обережними під деревами і білбордами, оскільки можливе падіння конструкцій, гілок дерев через сильні пориву вітру.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, 16 квітня на Об'єднані Арабські Емірати обрушився потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю й один з провідних мегаполісів країни Дубай.

Раніше, 15 квітня, Україну накрила сильна негода, внаслідок чого рятувальники 73 рази залучались до ліквідації її наслідків.