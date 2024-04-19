Погода в Украине в четверг, 19 апреля - где синоптики обещают заморозки, снег, дожди

Молодые люди прячутся от дождя и ветра под зонтиками. Фото иллюстративное: bangordailynews.com

Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, будет облачной и дождливой, местами — со снегом. В большинстве северных областей — Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской — умеренные осадки. Ночью 19 апреля на западе нашей страны синоптики прогнозируют заморозки до −5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 19 апреля

Дневная температура воздуха на востоке и юго-востоке Украины +14...+19 °C. В западных областях будет прохладнее — столбики термометров покажут от +8 °C до +13 °C. В Карпатах ожидается снег, днем 0 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

В Киевской области 19 апреля — дождь, днем воздух прогреется до +13 °C. В столице Украины тоже прохладно, до +10 °C.

На всей территории Украины ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев о значительной снеголавинной опасности (III уровень) и советуют не ходить в горы!

18-19 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможно схождение лавин.

Низкая снеголавинная опасность (I уровень) — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине сегодня, 19 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 19 апреля

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 19 апреля, дождевой циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины.

"Осадки 19 апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и в Винницкой области. Из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине. На остальной территории Украины — восток, юг, большинство центра — без существенных осадков", — сообщает синоптик Диденко.

И призывает украинцев осторожничать под деревьями и билбордами, поскольку возможно обрушение конструкции, веток деревьев из-за сильных порывов ветра.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и один из ведущих мегаполисов страны Дубай.

Ранее, 15 апреля, Украину накрыло сильное непогода, в результате чего спасатели 73 раза привлекались к ликвидации ее последствий.